Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı Tokat'ta 1650 rakımlı tepeden geçen sürücüler aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yolda kaldı.

1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı

TOKAT - Tokat'ta 1650 rakımlı tepeden geçen sürücüler aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yolda kaldı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde Nisan ayının ilk günü kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiledi. 1650 rakımlı tepeye çıkan ağır tonajlı araçlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Bir tırın kayarak yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı onlarca araç yolda kalırken, otomobiller açık olan diğer şeritten yollarına devam etti. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda kara yolları ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Bölge trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlemlerini artırdı.

Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Mustafa Şentop Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 21:15:58. #1.15#
title