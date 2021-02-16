Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
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Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu

16.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:08
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu

ZONGULDAK'ta aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

ZONGULDAK'ta aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir TIR yokuşu çıkamayınca trafik tıkandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisleri, sürücülerin geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verdi. Zonguldak'ın İstanbul ile Ankara Karayolu'nda da yoğun kar yağışı devam etti. Karda kayan bazı araçlar şarampole devrildi. Her iki karayolu, TIR'ların geçişine kapatıldı.

Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu
Aniden bastıran kar nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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