Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
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Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Van'da aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Özalp karayolu üzerindeki Gendelova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAZ 830 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
Aniden alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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