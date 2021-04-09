Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı
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Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı

İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı Seyir halindeyken aracı alev alan sürücü canını zor kurtardı Alevlere teslim olan araç yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla söndürüldü Sultangazi'de seyir halindeyken aracı alev alan sürücü, kendisini son anda dışarı atınca...

Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı

Seyir halindeyken aracı alev alan sürücü canını zor kurtardı

Alevlere teslim olan araç yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla söndürüldü

İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halindeyken aracı alev alan sürücü, kendisini son anda dışarı atınca ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı üzeri İsmetpaşa mevkiinde yaşandı. Gündüz Parlatır, 34 UR 7893 plakalı aracıyla Arnavutköy Sultangazi istikametine seyrediyordu. Parlatır, İsmetpaşa mevkii alt geçidinden geçtiği sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda dehşete kapılan Parlatır, aracın alev almasıyla kendisini can havliyle dışarı attı. Araç alevlere teslim olurken, Parlatır ise yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Parlatır'ın çabası yangını söndürmede yetersiz kalınca diğer sürücüler yardıma koştu. Yangın elbirliğiyle söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, trafik de normale döndü.

Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı
Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı
Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı
Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:34:44. #1.14#
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