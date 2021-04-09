Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı

Aniden alev alan araçtan kendisini son anda dışarı attı Seyir halindeyken aracı alev alan sürücü canını zor kurtardı Alevlere teslim olan araç yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla söndürüldü Sultangazi'de seyir halindeyken aracı alev alan sürücü, kendisini son anda dışarı atınca...