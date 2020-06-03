Ani yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Ani yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Eskişehir'de aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Ani yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
03.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:41

Eskişehir'de aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Türkiye'nin belirli bölgelerinde olduğu gibi Eskişehir'de bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağışlar, bugün de etkisini gösterdi. Aniden başlayan sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar dükkanların tentelerinin altına ve kapalı yerlere saklanırken, şemsiyesi olan vatandaşlar ise kendilerini bu şekilde korudu. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış sebebiyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yağışlar bu akşamdan itibaren sona erecek. Hafta sonu ise hava sıcaklığı Eskişehir'de 31 dereceye kadar çıkacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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