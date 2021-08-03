ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI-2021-161
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ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI-2021-161

ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI-2021-161
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ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ DUYURUSU03. 08. 2021Kars-Ani Örenyeri otobüs seferleri, Valiliğimizce yeniden başlatılmış olup gidiş-dönüş saatleri aşağıda belirtilmiştir.

KARS - ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ DUYURUSU

03. 08. 2021

Kars-Ani Örenyeri otobüs seferleri, Valiliğimizce yeniden başlatılmış olup gidiş-dönüş saatleri aşağıda belirtilmiştir.

Hareket Noktası : Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı

Kars'tan Gidiş : 10. 00

Ani'den Dönüş : 13. 30

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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