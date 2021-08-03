ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI-2021-161
ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ DUYURUSU03. 08. 2021Kars-Ani Örenyeri otobüs seferleri, Valiliğimizce yeniden başlatılmış olup gidiş-dönüş saatleri aşağıda belirtilmiştir.
KARS - ANİ ÖRENYERİ OTOBÜS SEFERLERİ DUYURUSU
03. 08. 2021
Kars-Ani Örenyeri otobüs seferleri, Valiliğimizce yeniden başlatılmış olup gidiş-dönüş saatleri aşağıda belirtilmiştir.
Hareket Noktası : Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı
Kars'tan Gidiş : 10. 00
Ani'den Dönüş : 13. 30
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre