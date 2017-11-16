Ani Örenyeri'nin Anlatıldığı 4 Kitap Yayınlandı - Kars

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için "dünya kenti", "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Ani Örenyeri, hakkında hazırlanan 4 kitap yayınlandı.



Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) destekleriyle araştırmacı-yazar Sezai Yazıcı'nın 10 yılda hazırladığı, "Ani Kaynakça", "Ani Sırları", "Seyyahların Gözünden Ani", "Ani" Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitaplar, yaklaşık bin 200 sayfadan oluşuyor.



Araştırmacı-yazar Sezai Yazıcı, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Ani üzerine yapılan çalışmaların son derece sınırlı olduğunu belirterek, yayınlanan bu kitapların önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.



Toplantıda 10 yılda hazırladığı kitaplarını tanıtan Yazıcı, "Ermenilerin Ani ile ilgili kapsamlı çalışmaları var. Onlar da dahil dünyada böyle çalışmaların yapıldığını sanmıyorum. Tartışmak istenirse bu dönemlerin tümüne dipnot bıraktım. Ayrıca Ani adı Urartu diliğinde 'Akhurian' diye söylene söylene geldi." diye konuştu.