Ani Ören Yeri Ziyaretçilerini Büyülüyor

İlk yerleşimi milattan önce 3 binli yıllara dayanan Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran Ani, 'Dinsel mozaik' örneği olarak da dikkat çekiyor.

Geçmişte Ani Harabeleri hem İslamiyet'i, hem Hıristiyanlığı hem de Şamanizm gibi mezhepleri içinde barındırırken, günümüzde de hem cami, hem kilise hem de ateş tapınakları Ani'de 100-150 metre aralıklarla yan yana bulunuyor.

Türkiye'den ve Dünya'dan her yıl binlerce ziyaretçisine kapılarını açan Ani'de restorasyon ve kazı çalışmaları da yapılıyor. Kars'a yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Ani, özellikle Kars'a gelenlerin ilk ziyaret ettikleri yer oluyor. - KARS