Ani Ören Yeri'nde fetih coşkusu Selçuklu Türklerinin Kars'tan Anadolu'ya girişlerinin 956 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ani Ören Yeri'nde fetih coşkusu yaşandı.

Selçuklu Türklerinin Kars'tan Anadolu'ya girişlerinin 956 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ani Ören Yeri'nde fetih coşkusu yaşandı.

1064'de Anadolu'ya Ani'den giren Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan'ın at binip kılıç kuşandığı alanda kutlama programı düzenlendi.

Ani Ören Yeri'nde Kars Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikler Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Etkinlikler daha sonra düzenlenen panelle devam etti.

Etkinliklerde Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu birer konuşma yaptı.

Etkinlikler daha sonra panelle devam etti. Panelde Kafkas Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, Doç. Dr. Hüseyin Doğan ve Hacı Bektaş Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Alper Altın Sultan Alparslan ve Ani Ören Yeri'nin bilinmeyen yönlerini anlattılar.

Sultan Alparslan'ın Ani Şehri'nin fethinin 956 yıldönümü etkinlikleri Fetih Pilavı ikramının ardından son buldu. - KARS

Kaynak: İHA