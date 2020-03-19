Ani Ören Yeri koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri ile Kafkas Cephesi Harp Tarihi ve Arkeoloji müzeleri ziyarete kapatıldı.

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri ile Kafkas Cephesi Harp Tarihi ve Arkeoloji müzeleri ziyarete kapatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ile ören yerlerinin ziyarete kapatıldığını belirtti.

Doğanay, kentteki ören yeri ve müzelerin 30 Mart'a kadar ziyarete kapalı kalacağını bildirdi.

Kaynak: AA