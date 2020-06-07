Ani'nin sarp kayalıkları kırlangıçlara yuva oldu
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Ani'nin sarp kayalıkları kırlangıçlara yuva oldu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin alt kısmında bulunan kayalıklar kırlangıçlara yuva oldu.

07.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:56

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin alt kısmında bulunan kayalıklar kırlangıçlara yuva oldu.

Kutuplar hariç dünyanın her yerinde yaşayabilen ve göç ettikleri yerlere yuva yapan kırlangıç kuşları, Ani Ören Yeri'nin Bostanlar Deresi mevkisini kendilerine mesken edindi.

Kayalıkların üst kısmına taşıdıkları çamurla yuva yapan yüzlerce kırlangıç, yaz dönemini burada geçirdikten sonra göç ediyor.

Yaban hayvanlarının ulaşması zor bir alana yuva yapan kırlangıçlar, buralarda güvenli yavrularını büyütüyor.

Çamur ve ottan yapılan kırlangıç yuvalarında büyüyen kuşlar, Arpaçay Vadisi'ni kuş sesiyle şenlendiriyor.

Ani'nin sarp kayalıkları kırlangıçlara yuva oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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