Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler.

Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler. Yapılan araştırmalar, ani koku kaybı durumunun, yeni tip koronavirüs belirtileri arasına girmesi gerektiğini gösterdi.

Birleşik Krallık'ta çalışan kulak, burun, boğaz uzmanları, başta Çin olmak üzere İtalya ve Güney Kore'deki hastaların belirtilerinden hareketle hazırladıkları yeni makaleyi yayınladılar. Yayınlanan makalede bu üç ülkedeki hastaların üçte birlik kısmının koku kaybı yaşadığı doğrulandı. Anozmi veya hipozmi denilen bu rahatsızlık, kimi zaman COVID-19 taşıyanlarda ateş ve öksürük gibi başka belirtiler olmaması durumunda dahi gün yüzüne çıkıyordu.

İngiliz Rinoloji Derneği Profesörü Clare Hopkins ve İngiliz Kulak Burun Boğaz Derneği Başkanı Profesör Nirmal Kumar, yayınladıkları ortak bildiride şunlara dikkat çektiler: "Testlerin daha yaygın olduğu Güney Kore'de, pozitif test eden hastaların yüzde 30'unda, başka belirtiler görülmemesine karşın anozmi görülüyordu."

Ani koku kaybı COVID-19 belirtisi

Bildirinin dikkat çekici kısmı ise dünya çapındaki hastaların büyük bölümünün sadece koku kaybı belirtisi göstermesinin, dikkatlerden kaçmaması gerektiğini dile getirdiler. Hatta iki bilim insanına göre artık birçok hasta yüksek ateş ve öksürük gibi belirtilerden ziyade, sadece koku kaybı belirtileri göstermeye başladılar.

Sadece incelenen üç ülkenin anozmi vakaları bildirmediğinin altı çizilirken, başta İran olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da da önemli anozmi vakaları bildirildiği söylenenler arasında yerini aldı.

Yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşımayan hastaların çoğu zaman teste tabi tutulmadıkları hatırlatılırken, ülkelerin ani koku kaybı durumlarını da dikkate almaları gerektiğinin altı çizildi. Genç yaştaki hastaların ani koku kaybı yaşama ihtimallerinin daha fazla olduğu değerlendirmesini yapan Prof. Nirmal Kumar, bu hastların ateş ve öksürük belirtileri göstermemeleri durumundaysa tedavi altına alınmalarının çok güç olduğunu kaydetti.