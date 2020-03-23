Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir - Haber
Birleşik Krallık, Güney Kore, Teknoloji

Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir

Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler.

23.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:34
Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir

Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler. Yapılan araştırmalar, ani koku kaybı durumunun, yeni tip koronavirüs belirtileri arasına girmesi gerektiğini gösterdi.

Birleşik Krallık'ta çalışan kulak, burun, boğaz uzmanları, başta Çin olmak üzere İtalya ve Güney Kore'deki hastaların belirtilerinden hareketle hazırladıkları yeni makaleyi yayınladılar. Yayınlanan makalede bu üç ülkedeki hastaların üçte birlik kısmının koku kaybı yaşadığı doğrulandı. Anozmi veya hipozmi denilen bu rahatsızlık, kimi zaman COVID-19 taşıyanlarda ateş ve öksürük gibi başka belirtiler olmaması durumunda dahi gün yüzüne çıkıyordu.

İngiliz Rinoloji Derneği Profesörü Clare Hopkins ve İngiliz Kulak Burun Boğaz Derneği Başkanı Profesör Nirmal Kumar, yayınladıkları ortak bildiride şunlara dikkat çektiler: "Testlerin daha yaygın olduğu Güney Kore'de, pozitif test eden hastaların yüzde 30'unda, başka belirtiler görülmemesine karşın anozmi görülüyordu."

Ani koku kaybı COVID-19 belirtisi

Bildirinin dikkat çekici kısmı ise dünya çapındaki hastaların büyük bölümünün sadece koku kaybı belirtisi göstermesinin, dikkatlerden kaçmaması gerektiğini dile getirdiler. Hatta iki bilim insanına göre artık birçok hasta yüksek ateş ve öksürük gibi belirtilerden ziyade, sadece koku kaybı belirtileri göstermeye başladılar.

Sadece incelenen üç ülkenin anozmi vakaları bildirmediğinin altı çizilirken, başta İran olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da da önemli anozmi vakaları bildirildiği söylenenler arasında yerini aldı.

Yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşımayan hastaların çoğu zaman teste tabi tutulmadıkları hatırlatılırken, ülkelerin ani koku kaybı durumlarını da dikkate almaları gerektiğinin altı çizildi. Genç yaştaki hastaların ani koku kaybı yaşama ihtimallerinin daha fazla olduğu değerlendirmesini yapan Prof. Nirmal Kumar, bu hastların ateş ve öksürük belirtileri göstermemeleri durumundaysa tedavi altına alınmalarının çok güç olduğunu kaydetti.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi Haber
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haber
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haber
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı Haber
Dezenfektanları doldurmaya gelen görevliler, kameraları inceleyince bu görüntüyle karşılaştı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Uzman doktordan koronaya karşı 'Maden suyu tüketin' çağrısı
Uzman doktordan koronaya karşı "Maden suyu tüketin" çağrısı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Ece Erken Tom Hanks Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ünal Karaman Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:19:25. #1.15#
title