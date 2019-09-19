Ani kilo kaybıyla başlıyor, kansere dönüşüyor!

19.09.2019 12:15

Bazı hastalıklar geliyorum derken bazı hastalıklar sinsice ilerler ve son evrede kendini göstermeyi tercih eder. Bazı hastalıklar 5 kişiden 1'inde görünürken bazı hastalıklar %1 ihtimalle görülür. Bu tip hastalıkların başında gelen ince bağırsak kanseri, %1 oranında görünür ve oldukça sessiz ilerler. Belirtileriyle başka hastalıkları taklit ettiğini söyleyen Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş, ince bağırsak kanserini anlatıyor.

İnce bağırsak kanseri nedir?

Vücudun sindirim sisteminin en önemli parçalarından biri olan ince bağırsak, besin maddelerinin ve minerallerin çoğunu emer. Mideyi kalın bağırsağa bağlayan ince bağırsakta kanser görülmesi nadir olarak gerçekleşir. Genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkar. İnce bağırsak tümörleri;

Familyalpolipozis,

Gardnersendromu,

Peutz-Jegherssendromu gibi genetik hastalıklar,

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde daha sık görülür.

İnce bağırsak kanserinin belirtileri nelerdir?

Aralıkla gelen kramplar,

Sırta vuran ağrılar,

İştahsızlık,

Kilo kaybı,

Kansızlık,

Bulantı, kusma,

Bağırsak tıkanıklıkları,

Bağırsak delinmesi,

Gaitada kanama,

Sindirim problemleri.

İnce bağırsak kanseri riskini arttıran faktörler;

İleri yaş,

Erkek cinsiyeti,

Chrohn hastalığı,

Çölyak hastalığı,

Kolon kanseri öyküsü,

Kistikfibrozis,

PeutzJeghers Sendromu,

Familyal Adenomatöz Polipozis gibi…

İnce bağırsak kanseri nasıl teşhis edilir?

İnce bağırsak kanseri oldukça sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Çünkü belirtileri doğrudan kanser ile ilişkilendirilebilecek kadar spesifik değildir. Birçok hasta kilo kaybı veya sindirim problemleri yaşayabilir ancak doğrudan ince bağırsak kanseri ile ilgili olduğu düşünülmez. Genellikle bağırsak tıkanması ve delinmesi aşamasına gelindiğinde kişiler ciddi bir şey olduğunu düşünerek doktora başvurur.

Diğer birçok hastalıkla aynı belirtileri gösterdiği için teşhis konulması zor bir hastalıktır. Bu noktada ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin mutlaka doktora bildirmesi önemlidir. Bunun yanı sıra doktor fiziki muayene dışında bilgisayarlı tomografi, ultrason görüntülemesi, kan tahlili ister ve bu şekilde tanı konur.

İnce bağırsak kanseri nasıl tedavi edilir?

İnce bağırsak kanserinin en önemli tedavisi cerrahi müdahaledir. Eğer cerrahi yollarla bir gelişme sağlanmazsa radyoterapi, kemoterapi gibi onkolojik tedavi yöntemleri denenir. Ne olursa olsun tedavinin başarıya ulaşması için erken teşhis ve müdahale çok ama çok önemlidir.

Kaynak: Bültenler