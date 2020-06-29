Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi
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Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi

Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi Bursa-İzmir karayolunda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

29.06.2020 07:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:39

Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi

BURSA - Bursa-İzmir karayolunda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, dün akşam 23.30 sıralarında Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobil trafikte yol sulama aracını gördükten sonra ani fren yapınca arkasından gelen 5 otomobil birbirine çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Şans eseri ölen olmazken, kaza hafif yaralarla atlatıldı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralılar olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kazanın ardından, trafikte yoğunluk meydana geldi. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise araçlar otoparka çekildikten sonra yolu trafiğe açtı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA

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