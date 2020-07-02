Ani fren yapan otomobil refüje düştü, kazayı görenler sosyal mesafeyi unuttu
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Ani fren yapan otomobil refüje düştü, kazayı görenler sosyal mesafeyi unuttu

KIRIKKALE'de, yayaya çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı otomobilin refüje düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

02.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 03:37

KIRIKKALE'de, yayaya çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı otomobilin refüje düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çevrede toplanan kalabalık ise polisin uyarısına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir yolunda meydana geldi. Bakican Er (23) yönetimindeki 71 DV 996 plakalı otomobil, iddiaya göre yola çıkan yayaya çarpmamak için sürücüsünün ani fren yapması sonucu kayarak refüj boşluğuna düştü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bakican Er ile otomobilde bulunan Abdülkerim Çiftçi (24), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise polis ekiplerin sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmedi.

Ani fren yapan otomobil refüje düştü, kazayı görenler sosyal mesafeyi unuttu

Kaynak: DHA

Manşet

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