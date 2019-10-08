Ani'de kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları

08.10.2019 10:17

Ortaçağ'ın önemli şehirlerinden olan Kars'taki Ani Şehri'nde 23 Eylül'de başlayan 2019 dönemi kazı çalışmalarında, seramik parçaları bulundu. Kazı çalışmalarını izleyen Vali Türker Öksüz, bir asrı aşkın zamandır bölgede devam eden kazı çalışmalarının devam ettiğinin bilgisini verdi. Vali Öksöz, Amacımız buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillerde aktarmak dedi.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde 2019 dönemi kazı çalışmaları 23 Eylül'de başladı. Kars Müze Müdürlüğü'nün başkanlık ettiği Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın bilimsel danışmanlık yaptığı kazıda, sanat tarihçileri başta olmak üzere çok sayıda arkeolog, mimar, antropolog görev alıyor. Kazı, çevre düzenlemesi ve temizlik olarak çalışmaları 3 etaba ayırdıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, özellikle kentin temizliği ve çevre düzeni için çaba sarf ettiklerini söyledi. Arslan, Aslanlı Kapı'nın doğusundaki burçlarda yapılacak yeni kazılarla, tarihe ve mimarlık dünyasına önemli bilimsel katkılar sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

ANİ ÖREN YERİ KAZILARI 120 YILDIR SÜRÜYOR

Orta Çağ döneminde bölgede yaşamış bazı medeniyetler ile Selçuklu dönemine ait seramik parçalarının bulunduğu Ani'deki kazı çalışmalarını izleyen Vali Türker Öksüz, bölgedeki kazıların yaklaşık 120 yıldır devam ettiğini bildirdi. Vali Türker Öksüz, Buranın, 120 yılı aşkın süredir devam bir restorasyon kazı ve yüzey araştırmaları tarihi var. Bizim çalışmalarımız ise 23 Eylül itibariyle başladı. Amacımız buranın hem tarihi hem de kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda muhteşem zenginlikleri gelecek nesillerde aktarmak. Hacettepe, Pamukkale, Ankara ve Mimar Sinan Üniversitesi'nden öğretim üyelerimiz başkanlığında zaman zaman bu çalışmalar yapılmış. Burası, her yıl ziyaretçisi artan çok önemli bir ören yeri. 2017'de 60 bin civarında, 2018'de ise 90-95 bin kişi ziyaret etti. Umuyoruz, 2019'u daha yüksek rakamlarla kapatacağız. Kazı, yüzey ve restorasyon çalışmalarımız nihayete erdiğinde inanıyorum buraların ziyaretçi sayıları bir kaç kat daha artacak. Ayrıca, bölgede bir ziyaretçi merkezi ve hizmet üniteleri inşa edildi. Bunlar da bu ören yerimizin önemini daha da artıracak. Tesisler tamamlanınca, gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin burada konaklamaları sağlanacak ve gezilerini daha da kolay imkanlarda yapmaları mümkün olacak diye konuştu.



Kaynak: DHA