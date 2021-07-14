Angola'da sıtma vakaları düşüşte
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Angola'da sıtma vakaları düşüşte

Angola'da sıtma vakaları düşüşte
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afrika ülkelerinden Angola'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında sıtma vakalarında düşüş olduğu bildirildi.

Afrika ülkelerinden Angola'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında sıtma vakalarında düşüş olduğu bildirildi.

Afrika ülkelerinden Angola'da sağlık yetkilileri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında sıtma (malaria) vakalarında düşüş olduğunu açıkladı. Petrol zengini ülkede bu yıl sıtma nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Huambo şehrinde bir hastanede bu yıl salgının başında 300 sıtma hastası bulunurken, yıl sonunda yalnızca 56 kişinin sıtma tedavisi gördüğünü söyledi. Sıtma vakalarındaki düşüşün, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hükümet tarafından ülke genelinde dağıtılan ilaçlarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan Angola, dünyada en fazla sıtma vakası görülen ve sıtma kaynaklı can kaybı yaşanan 10 ülke arasında yer alıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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