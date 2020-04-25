Angola'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün uzatıldı
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Angola'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün uzatıldı

Afrika ülkesi Angola'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 15 gün uzatıldı.

25.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:38
Angola'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün uzatıldı

Afrika ülkesi Angola'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 15 gün uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'nun, salgınla mücadele çerçevesinde daha önce ilan edilen OHAL'i bugünden itibaren 10 Mart'ta kadar uzattığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararla vatandaşların hayatının korumasının amaçlandığı kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar 25 Kovid-19 vakası görülürken, 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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