Angola'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler görüldü
Angola'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kayıplarının yaşandığı bildirildi.
30.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:12
Angola'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kayıplarının yaşandığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Silvia Lutukuta, yaklaşık iki hafta önce Portekiz'den dönen iki Angola vatandaşının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Lutukuta, 37 ve 59 yaşlarındaki hastaların hastanede tedavi altında olmasına rağmen virüse yenik düştüğünü söyledi.
Şimdiye kadar 7 vakanın görülüğü ülkede binden fazla kişi karantinada tutuluyor.
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Kaynak: AA