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Son dakika haber: Angola'da katliam gibi kaza: 13 ölü

Son dakika haber: Angola'da katliam gibi kaza: 13 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Angola'da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Angola'da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Angola'nın Huambo eyaletinde yer alan Ussoque-Londuimbali yolunda bir minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ulusal Polis Sözcüsü Martinho Kavita Satito yaptığı açıklamada, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtti. Satito, çarpışmanın ardından minibüsün alev aldığını ve 12 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber... Angola'da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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