Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli"