Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...
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Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: '(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli"

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı... - Haberler
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