Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli"
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı yatırımcılar için de geçerli"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu