Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha...
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Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha...

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: 'İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha...
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz"

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

Erdoğan: '(Angola ile) Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar.
Erdoğan: "(Angola ile) Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar.
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: '(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "(Yapılan anlaşmalarla) Türk yatırımcılar daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu, Angolalı...
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Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha... - Haberler
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