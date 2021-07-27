Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha...
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz"
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço: "İmzalanan anlaşmalarla, senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu