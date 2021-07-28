Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Angola-Türkiye İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Angola olarak yatırımlara açık olduklarını belirterek, "Buradan Türk iş insanlarını davet ediyorum, Angola'daki fırsatları görmelerini istiyorum.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Angola olarak yatırımlara açık olduklarını belirterek, "Buradan Türk iş insanlarını davet ediyorum, Angola'daki fırsatları görmelerini istiyorum. Sadece özel sektörü değil kamuyu da davet ediyorum." dedi.

Lourenço, Congresium Ankara'da düzenlenen Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Türk yetkililere kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Lourenço, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu iş forumunu ertelediklerini, bu tarihi ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Lourenço, Türkiye'ye ilk resmi ziyareti olduğunu vurgulayarak, "Angola'da yatırım yapabilirisiniz. Bu güzel ülkeye ilk ziyaretim. Şu an gerçekten çok güzel bir fırsat yakaladık, diyaloglarımızı, bakış açılarımızı ve ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmek için çok güzel bir zaman." ifadesini kullandı.

"Bu iş birlikleri iki ülkenin de yararına olacak"

Angola hükümetinin makro ekonomik için reformlar yaptığını ve şu an yükselme dönemi yaşadıklarını belirten Lourenço, yatırımların basitleştirilmesi, vize kolaylığı ve yabancı yatırımcı çekmek için reformlar yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Lourenço, yatırımcıları ülkesine çekmek için yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele ettiklerine dikkati çekti.

Türkiye ile yaptıkları iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Lourenço, "Bu iş birlikleri, iki ülkenin de yararına olacak. Ülke halklarının, iş insanlarının yararına olacak. Bize yatırım getirip, teknoloji ve ticari anlamda ekonomimizin çeşitlendirmesini daha da hızlandırmasını bekliyoruz, uluslararası yatırımların ve özellikle Türk özel sektörün yatırımları." diye konuştu.

Lourenço, amaçları arasında ülkesindeki işsizliği de düşürmek olduğuna değinerek, ihracat yapmak istediklerini, bunun için dış özel sektörle çalışmak istediklerini söyledi.

İki ülke arasında yatırımların teşvik edilmesi ve korunması anlaşması imzaladıklarını aktaran Lourenço, bununla Türk ve Angolalı yatırımcıların kanunlar nezdinde korunacağını dile getirdi.

Lourenço, tarım, balıkçılık, zengin tabiat kaynakları, enerji, su, ulaşım, telekomünikasyon ve birçok alanda ülkesinde fırsatlar olduğunu, Angola olarak yatırımlara açık olduklarını kaydederek, "Buradan Türk iş insanlarını davet ediyorum, Angola'daki fırsatları görmelerini diliyorum. Sadece özel sektörü değil kamuyu da davet ediyorum." dedi.

Türk şirketlerine Angola'ya yatırım çağrısı

Altyapı ve liman yapımına önem verdiklerini belirten Lourenço, Türk şirketlerden Angolalı şirketlerle ortaklık yapmalarını istedi.

Lourenço, "Angola ve Türkiye olarak yakında daha yakın olacağız." diyerek, Türk Hava Yollarının, Angola Hava Yolları ile uçuşlara başlayacağını, bunun turizm ve ticareti yükselteceğini söyledi.

Türk yatırımcılara seslenen Lourenço, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Angola olarak açığız, anlaşmalarımızı imzaladık, hepsi garanti altında olacak şekilde. Artık sizi bekliyoruz, ülkemizdeki fırsatları görmenizi istiyoruz. İş birliği yapın bizle, Angola'nın daha iyi bir refah seviyesine ulaşmasını istiyoruz, Angola'yı geleceğin ülkesi yapmak istiyoruz. Daha iyi bir hayata sahip olmak istiyoruz Angola olarak."

Lourenço, "Türk Eximbank, Türk şirketlerine kredi açabilir. Onların Angola'da iş yapmalarını sağlamalarını diliyorum. Bu krediyle havalimanları, limanlar, hastaneler yapılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan böyle bir finansman desteği istedik. Bu bizim için çok önemli."dedi.

İki ülkenin artık çok yakınlaştığını belirten Lourenço, Erdoğan'ın ülkesine iadeyi ziyaret yapacağı, bu ziyaretini ekimde yapmayı planladığı ve kendisine büyük bir yatırımcı grubunun eşlik edeceği bilgisini paylaştı.

"Yabancı yatırımcıyı çekmek için buradayız"

Angola Özel Yatırımlar ve İhracatı Teşvik Ajansı (AIPEX) Başkanı Antonio Henriques da Silva, Angola'daki yatırım fırsatlarına ilişkin sunum yaptı.

Ülkesi için ekonomik çeşitlendirme ve zenginleştirmenin çok önemli olduğunu belirten Silva, şunları kaydetti:

"Uluslararası yatırımları çekmek istiyoruz. Devlet Başkanımızın ifade ettiği gibi, bazı bariyerler var ve bunları aşmaya çalışıyoruz. Vizeyle ilgili dün bir anlaşma imzaladık. Bunu kolaylaştırmayı düşünüyoruz. AIPEX olarak buradayız, yabancı yatırımcıyı çekmek için buradayız. Her türlü bilgiyi yabancı yatırımcılara vermek için buradayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz