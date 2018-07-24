Angola Büyükelçisi Patricio Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu
Angola Büyükelçisi Patricio Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio'yu kabul etti.
Angola Büyükelçisi Patricio Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Patricio, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.