Angola, ABD'nin gönderdiği 464 bin doz Pfizer aşısını teslim aldı - Haberler
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Angola, ABD'nin gönderdiği 464 bin doz Pfizer aşısını teslim aldı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Angola, ABD'nin gönderdiği 464 bin doz Pfizer aşısını teslim aldı

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 464 bin doz, Angola'ya ulaştı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 464 bin doz, Angola'ya ulaştı.

ABD tarafından gönderilen 1,6 milyon Kovid-19 aşısının son partisi olan aşılar, Başkent Luanda'daki Fevereiro Havalimanı'nda Angolalı yetkililere teslim edildi.

Daha önce 24 ve 26 Ağustos'ta yaklaşık 1 milyon Kovid-19 aşı dozunun gönderildiği Angola'ya son parti olan 464 bin doz aşının da teslim edildiği bildirildi.

Angola'da şimdiye kadar 55 bin 121 kişide Kovid-19 tespit edilirken 1501 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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