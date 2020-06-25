Angıt kuşları Ağrı Dağı Milli Parkı'na da sadık kaldı
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Angıt kuşları Ağrı Dağı Milli Parkı'na da sadık kaldı

Doğada yaşayan kuşların en renklilerinden olan ve eşine sadakatiyle tanınan angıt, üremek için Türkiye'nin en doğusundaki sulak alanları tercih ediyor.

25.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:15

Doğada yaşayan kuşların en renklilerinden olan ve eşine sadakatiyle tanınan angıt, üremek için Türkiye'nin en doğusundaki sulak alanları tercih ediyor.

Yurdun İran, Ermenistan ve Nahçıvan'a sınır noktası olan Iğdır'daki Ağrı Dağı Milli Parkındaki sulak alanlar, birçok yaban hayvanına olduğu gibi angıtlara da ev sahipliği yapıyor.

Rengarenk tüyleri, gizemli davranışları ve ürkekliğiyle bilinen angıtlar, sınır hattı olmasından dolayı insan kalabalığının olmadığı bölgelerde yaşamını sürdürüyor.

Milli parkın sınırlara yakın alanlarında yoğun şekilde görülebilen angıtlar, yumurtadan çıkan yavrularıyla sulak alanda gezerek, bölgenin doğal güzelliğine renk katıyor.

Eşi öldüğünde başka bir kuşla bağ kurmaması, eşinin yasını tutmasıyla bilinen ve hikayelere konu olan angıtlar, bölgeye gezmeye gelenlerin de en fazla görmek istediği kuşlar arasında yer alıyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, angıt kuşlarının kuş bilimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Milli parktaki sulak alanlarda angıt kuşunun bulunmasının önemine değinen Çelik, "Angıt bu bölge için yerli bir tür. Özellikle mayıs ayında kuluçkaya yatar, haziran ayında yavruları yumurtadan çıkar. Angıt burası için önemli bir tür." dedi.

Angıtların nadir görülebilen kuş türlerinden olduğunu aktaran Çelik, "Özellikle tarım alanlarında ve geniş ovalarda bu türü görmek mümkün. Şimdi yavruları yumurtadan çıkmış, birlikte sulak alanlarda besleniyorlar. Su üzerinde birlikte gezmeleri gerçekten de görülmeye değer anlar." diye konuştu.

"Angıtlar tek eşlidir, eşlerine sadıktır"

Bu kuş türünün davranışları ve yaşam tarzı nedeniyle de merak edildiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Angıt kuşunun görsel bir güzelliği var, ilgi çekiyor. Ayrıca angıtlar tek eşlidir, eşlerine sadıktır. Burada bu türü gözlemlemek, yaşayışlarını, ekolojilerini, yaşam döngülerini izlemek mümkündür. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ile kuş gözlemcileri buraya gelerek angıt kuşlarının yaşamının büyük bir bölümünü izleyebilirler."

Angıt kuşları Ağrı Dağı Milli Parkı'na da sadık kaldı

Kaynak: AA

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