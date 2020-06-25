Angıt kuşları Ağrı Dağı Milli Parkı'na da sadık kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Angıt kuşları Ağrı Dağı Milli Parkı'na da sadık kaldı

Doğada yaşayan kuşların en renklilerinden olan ve eşine sadakatiyle tanınan angıt, üremek için Türkiye'nin en doğusundaki sulak alanları tercih ediyor.

Angıt kuşları Ağrı Dağı Milli Parkı'na da sadık kaldı
25.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:09

Doğada yaşayan kuşların en renklilerinden olan ve eşine sadakatiyle tanınan angıt, üremek için Türkiye'nin en doğusundaki sulak alanları tercih ediyor.

Yurdun İran, Ermenistan ve Nahçıvan'a sınır noktası olan Iğdır'daki Ağrı Dağı Milli Parkındaki sulak alanlar, birçok yaban hayvanına olduğu gibi angıtlara da ev sahipliği yapıyor.

Rengarenk tüyleri, gizemli davranışları ve ürkekliğiyle bilinen angıtlar, sınır hattı olmasından dolayı insan kalabalığının olmadığı bölgelerde yaşamını sürdürüyor.

Milli parkın sınırlara yakın alanlarında yoğun şekilde görülebilen angıtlar, yumurtadan çıkan yavrularıyla sulak alanda gezerek, bölgenin doğal güzelliğine renk katıyor.

Eşi öldüğünde başka bir kuşla bağ kurmaması, eşinin yasını tutmasıyla bilinen ve hikayelere konu olan angıtlar, bölgeye gezmeye gelenlerin de en fazla görmek istediği kuşlar arasında yer alıyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, angıt kuşlarının kuş bilimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Milli parktaki sulak alanlarda angıt kuşunun bulunmasının önemine değinen Çelik, "Angıt bu bölge için yerli bir tür. Özellikle mayıs ayında kuluçkaya yatar, haziran ayında yavruları yumurtadan çıkar. Angıt burası için önemli bir tür." dedi.

Angıtların nadir görülebilen kuş türlerinden olduğunu aktaran Çelik, "Özellikle tarım alanlarında ve geniş ovalarda bu türü görmek mümkün. Şimdi yavruları yumurtadan çıkmış, birlikte sulak alanlarda besleniyorlar. Su üzerinde birlikte gezmeleri gerçekten de görülmeye değer anlar." diye konuştu.

"Angıtlar tek eşlidir, eşlerine sadıktır"

Bu kuş türünün davranışları ve yaşam tarzı nedeniyle de merak edildiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Angıt kuşunun görsel bir güzelliği var, ilgi çekiyor. Ayrıca angıtlar tek eşlidir, eşlerine sadıktır. Burada bu türü gözlemlemek, yaşayışlarını, ekolojilerini, yaşam döngülerini izlemek mümkündür. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ile kuş gözlemcileri buraya gelerek angıt kuşlarının yaşamının büyük bir bölümünü izleyebilirler."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Alişan Ebru Gündeş Kenan Doğulu Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Angıt kuşları Ağrı Dağı Milli Parkı'na da sadık kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:19:42. #1.15#
title