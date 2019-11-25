Angı, kongre süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı

25.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:36

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe başkanlarının katılımıyla partinin kongre süreçleriyle ilgili bilgi verdi.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Başkan Angı, eylül ayı itibariyle merkez karar yönetim kurulunun kongre takvimini başlatmasıyla kongre süreçleri hakkında görüşmek için ilçe başkanlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Angı, "Bu hafta sonu itibariyle 31 ilçemizde 1154 mahallemizde, mahalle üyeleriyle ilçe kongrelerini yapacağımız delegelerimizi seçmiş olacağız." dedi.

Angı, şubat ayı gibi başlayacak ilçe kongresinin, ramazan ayına kadar devam edeceğini ve yaz sonuna doğru da il kongrelerinin başlayacağını söyledi.

2020 yılı sonuna kadar da il kongrelerini tamamlayıp, büyük kongreye hazır hale geleceklerini ifade eden Angı, şöyle konuştu:

"Baktığımız zaman bir önceki kongremizden 2 yılı geride bıraktık, kuruluşundan bugüne kadar 6 kongreyi gerçekleştirmiş teşkilatlarımız, gerek tüm ana kademelerde görev yapan gerekse tüm kademelerde görev yapan gençlik kollarındaki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimizin gayreti bu ülkedeki gelişmeleri güçlü kılmak, ülkeyi güçlü kılmak, insanlarımızın geleceğe çok daha umutlu ve mutlu bir şekilde baktığı bölgedeki yaşanan zorluklara karşı da güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazı sadece kendi ülkesi için değil dünya için bir ihtiyaç olduğunu 17 yılda ortaya koydu. Bizim kongrelerle yapmaya çalıştığımız da değişim yaşanacak yerlerde bunu birlikte oturup konuşmak, takviye olması gereken yapılarımızda o güçlü yapıyı ortaya çıkarmak ve Konya'nın dünden bugüne kadar bu güçlü duruşunu çok daha güçlü kılmak."

Kongrelerin yenilenme, enerji toplama, güçlenmenin imkan bulduğu yerler olduğunu söyleyen Angı, adaylık noktasında devam etmesi faydalı görülürse devam edeceğini, değişimin faydalı görülmesi durumundaysa o değişimi de birlikte yöneteceklerini ifade etti.

Kaynak: AA