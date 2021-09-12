Angı: 'Darbe yandaşlarına geçit vermeyiz' - Haberler
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Angı: "Darbe yandaşlarına geçit vermeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Angı:

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızla gelişim gösterdiğini vurgulayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinden uzaklaştırmak isteyenlere asla geçit vermeyiz" dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızla gelişim gösterdiğini vurgulayan Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinden uzaklaştırmak isteyenlere asla geçit vermeyiz" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Hain darbe girişimi sonrası yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Angı, 12 Eylül'ün tarihin kara bir lekesi olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı. Angı, mesajında, "27 Mayıs 1960 darbesi gibi 12 Eylül 1980 darbesi de tarihimizin kara bir lekesidir. Türkiye'de 27 Mayıs 1960 ile başlayan darbeler dönemi artık bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Demokrasi ve milli idarenin hakim olduğu ülkelerde sorunları da demokratik yollarla milletin seçtiği idareciler ve hukuk aracılığıyla çözüme kavuşturmak mümkündür. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki halkımızın gücünün üstünde bir güç yoktur. 19 yıldır iktidarda olan AK Parti ile milletimizin idaresine göz dikenlerin dönemi sona ermiştir. Çok şükür, AK Parti ile birlikte darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kalmıştır. Halkımızın varlığını yok sayarak zorla ve kanlı bir şekilde yönetimlere el koyma girişimlerine geçmişte olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyiz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımda, sanayide, ticarette, ekonomi ve turizmde hızla gelişim göstermektedir. Darbe yandaşları ve heveslileri şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinden uzaklaştırmak isteyenlere asla geçit vermeyiz" ifadelerine yer verdi. - KONYA

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