Angelo Preciado'nun El Nacional'e Attığı Gol
Independiente del Valle'nin 2018 yılında 2-0 geri düştüğü maçta Angelo Preciado, oyuna girdikten yedi dakika sonra Ekvador'lu kulübün formasıyla ilk golünü attı. Independiente del Valle maç sonunda sahadan 4-2 galip ayrıldı.
21.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:56
Independiente del Valle'nin 2018 yılında 2-0 geri düştüğü maçta Angelo Preciado, oyuna girdikten yedi dakika sonra Ekvador'lu kulübün formasıyla ilk golünü attı. Independiente del Valle maç sonunda sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Kaynak: Dugout