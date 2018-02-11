Angelino Büyük Beden Giyim Ürünlerine Nasıl Ulaşılır?

Nüde Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Oral Dokuz, Angelino büyük beden giyim ürünlerine nasıl ulaşılacağı konusunda Wise TV'ye konuştu.

Sektörde günlük ve abiye büyük beden kadın giyim ürünleri yaptıklarını ve ürünlerini Buyukbedeniz.com'da, Avrupa'da, Amazon.com'da, Orta Doğu'daki web sitelerinde satarak mikro ihracat yaptıklarını belirten Dokuz, devletin ihracat kotalarını düzenlemesi neticesinde satış yapmak için önlerinin açıldığını ve dünyanın her yerine ürün gönderebildiklerini ifade etti.