Angelina Jolie, Yardıma Muhtaç Aileyi Yalnız Bırakmadı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, savaştan kaçıp kamplara sığınan mültecileri tek tek ziyaret edip sorunlarını dinledi. Yıldız, kocasını kaybeden mülteci kadının çocukları için yardım çığlığına kulak verdi. Jolie, çocukların özel bakıma ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yetkililere yardım çağrısını yineledi.

"ÇOCUKLARIN ÖZEL BAKIMA İHTİYACI VAR"

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'taki Domiz Mülteci Kampını ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Irak'taki Domiz mülteci kampında yaşayan mültecileri ziyaret etti. Kampta yaşayan Ronia ve çocuklarıyla tanışan ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Jolie, çocukların özel bakıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARIM HASTA OLMASAYDI İYİ OLURDUM"

Çocuklarına bakmaya çalışan dul bir anne olan Ronia, "Çocuklarım hasta olmasaydı o zaman iyi olurdum. Fakat bu hastalık bize büyük bir zarar verdi" dedi. 5 genç kızı tek başına yetiştiren Ronia, 2 çocuğunun talasemi hastası olduğunu belirtti. Kocasının talasemi hastalığı, halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen kalıtsal kan hastalığından hayatını kaybettiğini ve burada tedavi olamadığını aktardı.

DOMİZ KAMPINA ÜÇÜNCÜ ZİYARETİ

Ronia ve ailesi 6 yıl önce Suriye'den kaçtı. Kızları Roshda ve Leila'yı kan nakli için her hafta hastaneye götürdüğünü aktaran Ronia, ihtiyaçları olan tedaviyi göremediklerini açıkladı. "Tek umursadığım şey çocuklarım" diyen Ronia, "Korkuyorum, babalarını kaybettiğim gibi onları da kaybedeceğim" dedi. Öte yandan, 2001'den beri Jolie'nin Irak'a gerçekleştirdiği beşinci ve Domiz kampına gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret.