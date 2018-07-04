Ünlü Oyuncu Angelina Jolie, 7'inci Çocuğunu Suriye'den Evlatlık Alıyor
Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Angelina Jolie Suriyeli çocuk evlat edineceği ileri sürüldü.
Birleşmiş Milletler İyilik Elçisi olarak geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret eden Oscar Ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Suriyeli çocuk evlat edineceği doğrultusunda iddialar öne sürüldü.
VİETNAM VE KAMBOÇYA'DAN SONRA SURİYELİ ÇOCUK EVLAT EDİNECEK
Bir süre önce ayrıldığı eşi Brad Pitt ileKamboçya, Vietnam ve Etiyopya'dan evlat edinen Amerikalı yıldız oyuncunun şimdi deSuriyeli çocuk evlat edinmek için harekete geçtiği söylendi.
SON OLARAK SURİYE'DE KARAR KILDI
Sabah'ın haberine göre Jolie'nin yakın çevresinden bir isim Grazia dergisine "Angie birkaç yıldır yeni bir evlat edinmeyi düşünüyor. Birçok ülkeyi araştırdıktan sonra Suriye'de karar kıldı" açıklamasında bulundu.
RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA BASININ KARŞISINA ÇIKACAK
Güzel oyuncu Angelina Jolie'nin resmi işlemi tamamladıktan sonra durumu basınla paylaşılacağı belirtildi.
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müslüman bi çocugu dininden uzaklaştıracak!Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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güzel kadın. Asıl senin gibi annelere ihtiyaç var. Allah bin kere razı olsun. . . . . . . . . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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TÜRKİYE DE YOK BÖYLE İNSANLAR ....ZENGİNLER GÖSTERİŞ YAPMAYI ÇOK SEVERLER BİZİM ÜLKEMİZDE......Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Beni de evlat edinsene AngelinaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır