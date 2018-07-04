Ünlü Oyuncu Angelina Jolie, 7'inci Çocuğunu Suriye'den Evlatlık Alıyor

Birleşmiş Milletler İyilik Elçisi olarak geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret eden Oscar Ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Suriyeli çocuk evlat edineceği doğrultusunda iddialar öne sürüldü.

VİETNAM VE KAMBOÇYA'DAN SONRA SURİYELİ ÇOCUK EVLAT EDİNECEK

Bir süre önce ayrıldığı eşi Brad Pitt ileKamboçya, Vietnam ve Etiyopya'dan evlat edinen Amerikalı yıldız oyuncunun şimdi deSuriyeli çocuk evlat edinmek için harekete geçtiği söylendi.

SON OLARAK SURİYE'DE KARAR KILDI

Sabah'ın haberine göre Jolie'nin yakın çevresinden bir isim Grazia dergisine "Angie birkaç yıldır yeni bir evlat edinmeyi düşünüyor. Birçok ülkeyi araştırdıktan sonra Suriye'de karar kıldı" açıklamasında bulundu.

RESMİ İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA BASININ KARŞISINA ÇIKACAK

Güzel oyuncu Angelina Jolie'nin resmi işlemi tamamladıktan sonra durumu basınla paylaşılacağı belirtildi.