Angelina Jolie sahibi olduğu Churchill tablosunu 8,3 milyon sterline sattı
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Angelina Jolie sahibi olduğu Churchill tablosunu 8,3 milyon sterline sattı

02.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:03
Angelina Jolie sahibi olduğu Churchill tablosunu 8,3 milyon sterline sattı

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, koleksiyonunda yer alan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in tablosunu 8,3 milyon sterline (yaklaşık 85 milyon lira) sattı.

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, koleksiyonunda yer alan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in tablosunu 8,3 milyon sterline (yaklaşık 85 milyon lira) sattı.

BBC'nin haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill'in yaptığı tek manzara resmi olarak bilinen "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi), "Jolie Family Collection" tarafından 8,3 milyon sterline ismi bildirilmeyen bir kişiye satıldı.

Churchill'in resmederek eski ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e hediye ettiği tablo, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor.

Churchill'in 1935'te Fas'a ilk ziyaretinde yaptığı tablo daha önce 1,5 milyon sterline alıcı bulmuştu.

Jolie'nin eski eşi oyuncu Brad Pitt, 2011'de tabloyu aktriste hediye etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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