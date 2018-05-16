Angelina Jolie İngiliz Şarkıcı Ed Skrein ile Aşk Yaşamaya Başladı

42 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Angelina Jolie, 6 çocuğunun babası Brad Pitt'i unutarak yeni bir aşka yelken açtı.

ESKİ EŞİNİ KISKANDIRMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Angelina Jolie'nin, 35 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve aktör Ed Skrein ile yakınlaştığı öne sürüldü. 42 yaşındaki güzelin, genç müzisyenle Brad Pitt'i kıskandırmaya çalıştığı için birlikte olduğu da konuşulanlar arasında.

Ed Skrein

VELAYETLERİ ANNEYE VERİLDİ

Boşanmanın ardından görülen velayet davasında çocuklar anneleri Jolie ile birlikte kalacak, ancak Pitt de çocuklarını görebilecek. ABD medyasına göre ikili, çalıştıklarında ya da seyahate çıktıklarında çocukların bakımı konusunda da görüşüp anlaştı. Buna göre, Jolie çalışırken ya da seyahetteyken Pitt de çocukların bakımına destek olacak. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 3 evlatlık toplan 6 çocuğu var.