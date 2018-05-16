Angelina Jolie İngiliz Şarkıcı Ed Skrein ile Aşk Yaşamaya Başladı
2016 yılında ünlü aktör Brad Pitt ile boşanan güzel oyuncu Angelina Jolie, İngiliz şarkıcı ve aktör Ed Skrein ile aşk yaşamaya başladı.
42 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Angelina Jolie, 6 çocuğunun babası Brad Pitt'i unutarak yeni bir aşka yelken açtı.
ESKİ EŞİNİ KISKANDIRMAYA MI ÇALIŞIYOR?
Angelina Jolie'nin, 35 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve aktör Ed Skrein ile yakınlaştığı öne sürüldü. 42 yaşındaki güzelin, genç müzisyenle Brad Pitt'i kıskandırmaya çalıştığı için birlikte olduğu da konuşulanlar arasında.
VELAYETLERİ ANNEYE VERİLDİ
Boşanmanın ardından görülen velayet davasında çocuklar anneleri Jolie ile birlikte kalacak, ancak Pitt de çocuklarını görebilecek. ABD medyasına göre ikili, çalıştıklarında ya da seyahate çıktıklarında çocukların bakımı konusunda da görüşüp anlaştı. Buna göre, Jolie çalışırken ya da seyahetteyken Pitt de çocukların bakımına destek olacak. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 3 evlatlık toplan 6 çocuğu var.
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Bundan da 3 çocuk daha yapsın.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bunlar ahlaksız insanlarCevap Yaz 3 11 Yayından KaldırTERBİYESİZSİNİZ: sensin ahlaksız3 1 Yayından Kaldır
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kendi gibi illimunati üyesidir. o nedele bret pitten ayırdılarCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır