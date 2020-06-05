Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış
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Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

ABD'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na toplumdaki derin...

Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış
05.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:46

ABD'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na  toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.

Üç aydır koronavirüs (Covid-19) salgını ile boğuşan ABD kendini son 10 gündür siyahi George Floyd'un ölümü nedeniyle protestoların içinde buldu. Ülkede ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların yanı sıra siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ABD'li ünlülerden bağış yağıyor. Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği'nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu'na  toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.

"AYRIMCILIK CEZASIZLIK HOŞ GÖRÜLEMEZ"

Oscarlı oyuncu ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Irk eşitliği, sosyal adalet ve acil yasal reform çağrısında NAACP Yasal Savunma Fonu ile birlikteyim" ifadelerini kullandı. Jolie aynı zamanda, "Ayrımcılık ve cezasızlık hoş görülemez, örtbas edilemez veya haklı gösterilemez. Umarım ABD'liler olarak toplumumuzdaki derin yapısal yanlışlara karşı bir araya gelebiliriz" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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