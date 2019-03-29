Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler'de - New
ABD'li ünlü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, BM Barış Gücü Misyonlarında cinsiyet eşitliğine destek vermek için BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
ABD'li ünlü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, BM Barış Gücü Misyonlarında cinsiyet eşitliğine destek vermek için BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Kaynak: AA