Angela Merkel, yanında koruması varken cüzdanını çaldırdı - Haberler

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Angela Merkel, yanında koruması varken cüzdanını çaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Angela Merkel, yanında koruması varken cüzdanını çaldırdı

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, markette alışveriş yaptığı sırada yanında koruması olmasına rağmen cüzdanını çaldırdı.

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, markette alışveriş yaptığı sırada yanında koruması olmasına rağmen cüzdanını çaldırdı.

Almanya eski başbakanı Angela Merkel, Berlin'de bir markette alışveriş yaptığı sırada cüzdanını çaldırdı. Eski başbakan, cüzdanını çaldırdığını fark etmesinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Merkel'in cüzdanını çaldırdığı esnada yanında korumasının da olduğu öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şahıs hakkında bilgi verilmezken, "67 yaşındaki bir kadın, dün bir süpermarkette çantasının çalınması üzerine bizzat karakola gelerek şikayetçi oldu" denildi. - KÖLN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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