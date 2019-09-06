Angela Merkel Çin'de

06.09.2019 12:08

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'de temaslarına başladı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç günlük Çin ziyaretine bugün başladı. Merkel, Çin Başbakanı Li Keqiang ile bir araya geldi. İki başbakan, yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Li Keqiang yaptığı açıklamada, Pekin'in Hong Kong yönetiminin şiddeti durdurma çabalarına destek verdiğini kaydetti. Li, böylelikle Hong Kong'da haziran ayında suçluların iadesi yasa tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan protestolarla ilgili beyanatta bulunan en üst düzey Çinli lider oldu.



Li Keqiang açıklamasında, "Çin hükümeti 'Bir Ülke İki Sistem'i ve 'Hong Kong'un Hong Konglularca yönetilmesini 'kararlılıkla savunuyor" ifadesini kullandı. Çin Başbakanı Li, Pekin'in Hong Kong yönetiminin 'şiddeti ve kaosu hukuk doğrultusunda sonlandırma ve düzeni tekrar sağlama çabalarına' destek verdiğini, bunun Hong Kong'un uzun vadeli refah ve istikrarını koruyacağını kaydetti.



Çin Başbakanı Li, Çin'in Hong Kong konusunda dış müdahaleye karşı olduğunu hatırlatarak, Çin halkının kendi işlerini yönetebilecek beceri ve akla sahip olduğunu da dile getirdi.



"Hong Kong'da barışçıl çözüme ihtiyaç var"



Angela Merkel ise basın toplantısında, Çinli mevkidaşıyla Hong Kong konusunu ele aldıklarını kaydederek, kentin barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Merkel, "İkili görüşmede Hong Kong vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin tanınması gerektiğini vurguladım" dedi.



Merkel, "Mevcut durumda şiddet önlenmeli. Sadece diyalog faydalı olacaktır. Hong Kong İdari Amiri'nin de böyle bir diyaloğu başlatacağına dair işaretler var. Umarım bu gerçeğe dönüşür ve göstericiler vatandaşlık hakları çerçevesinde sürece katılım gösterebilirler" dedi.



Tartışmalı yasa tasarısı geri çekildi ama göstericiler tatmin olmadı



Hong Kong'da suçluların Çin anakarasına iade edilmesini öngören yasa tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan protestolar, haziran ayından bu yana devam ediyor. Hong Kong İdari Amiri Carrie Lam, önceki gün yaptığı açıklamada, tasarının resmen geri çekildiğini açıklamış ancak bu adım da protestocuları tatmin etmemişti. Cumartesi günü bazı göstericilerin Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na ulaşımı engellemek üzere toplanacakları belirtiliyor.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının geri çekilmesini olumlu bir adım olarak değerlendirmiş, Hong Kong yönetiminin meşru taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirmişti.



Pekin yönetimi ise Hong Kong konusunda diğer ülkelerin müdahalesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.



Protestocular Merkel'den yardım istedi



Merkel'in 12'nci resmi Çin ziyareti öncesinde protestocuların lideri Joshua Wong'un kaleme aldığı makale, Alman Bild gazetesinde yayımlandı.



Joshua Wong mektubunda Merkel'in Doğu Almanya doğumlu olmasına göndermede bulunarak, "Sizin diktatörce bir hükümetin terörüne dair ilk elden tecrübeniz bulunuyor" ifadesini kullanmıştı. Wong mektubunda "Çin'deki ziyaretiniz esnasında Çin hükümetine bu felaket benzeri durum hakkındaki endişelerinizi ve ilgili taleplerinizi iletmenizi umuyorum" demişti.



Merkel'e Alman devlerinin CEO'ları eşlik ediyor



Merkel'e Alman otomotiv, lojistik ve yarı iletken şirketlerinin CEO ve üst düzey yöneticilerinin dahil olduğu büyük bir heyet eşlik ediyor.



Çin, son üç yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin Ticaret Bakanlığı'nın dün yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk yedi ayında Çin ile Almanya arasındaki ikili ticaret yüzde 2,4 yükselişle yaklaşık 107 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2018 yılında ise yüzde 9,4 artarak 183,9 milyar dolara yükselmişti.



Diğer yandan, Almanya'nın Çin'e yaptığı yatırımlar, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 62,7 artarak 1 milyar 170 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde, Çin'in Almanya'daki yatırımları ise yüzde 27,6 yükselerek 1 milyar 10 milyon dolara ulaştı. - PEKİN

Kaynak: İHA