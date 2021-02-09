Angara TV ve Radyo Angara yakında test yayınlarına başlayacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yakında test yayınlarına başlayacak Angara TV ve Radyo Angara ile ilgili olarak, "Biz bilindik, sıradan bir web televizyon ve radyosu kurmuyoruz, daha ötesini hedefliyoruz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yakında test yayınlarına başlayacak Angara TV ve Radyo Angara ile ilgili olarak, "Biz bilindik, sıradan bir web televizyon ve radyosu kurmuyoruz, daha ötesini hedefliyoruz. Mecralarımız, zengin içerikleri ile sadece Keçiören'e değil Ankara'ya ve dünyaya açılan bir başkent penceresi olacak." ifadelerini kullandı.

Altınok, Angara TV ve Radyo Angara projesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gelecek günlerde Keçiören ve Ankara için yepyeni bir projeyi hayata geçirmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi olarak hem halktan aldıkları güçle ve istişareyle yürüttükleri çalışmaları tüm platformlardan duyurmak hem de vatandaşa yeni nesil mecralardan eğitim, kültür, sanat, spor, belgesel ve birçok farklı türde katkı sağlayacak özellikli programlar hazırlamak amacında olduklarını ifade eden Altınok, Angaralılık ve Başkentlilik bilincine ilişkin farkındalık yaratmayı ilke edindiklerini kaydetti.

Angara TV ve Radyo Angara ile öncelikle şehrin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaracak, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetişmesine katkı sağlayacak, başkentin siyasi, bürokratik ve yaşayan tarihi değerlerini kayıt altına alacak yayınlar yapacaklarını belirten Altınok, bununla birlikte değişen teknolojilerin yayıncılık alanındaki en son uygulamalarından olan Web Radyo ve Web TV ile yeni nesillere aracısız ulaşmayı da hedeflediklerini aktardı.

Altınok, radyo ve TV'nin teknik altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve çok yakında test yayınlarına başlayacağı bilgisini verdi.

Yaptıkları her bir projede tarih ve köklerin bulunduğunun altını çizen Altınok, şunları kaydetti:

"Bu tarihin, bu köklerin ne kadar derin ve zengin olduğunu yeni nesillere aktarmak öncelikli vazifemizdir. Anadoluluğu ve Angaralılığı gençlerimize ve özellikle bu kültürü bilmeyenlere anlatmak amacıyla çıkılan bu yolda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır'. Angara ismi bizim onurumuz, tarihi kimliğimiz ve derin köklerimizdir. Yakında yayın hayatına başlayacak olan televizyon ve radyomuzun ismi özel bir anlam içermektedir. Atatürk, bu şehri tesadüfi olarak başkent seçmemiş, Angara ismini ve Angaralılığı vurgularken derin köklerimizin izlerine özellikle vurgu yaparak sahip çıkılmasını temenni etmiştir. Şehrimiz tarih sahnesine bilindiği gibi çok eski çağlarda, doğudan batıya giden tüm yolların kesiştiği karakol amaçlı bir kale ve merkez olması sebebiyle 'yol kesen' anlamına gelen, diğer bir teze göre de bir iç deniz olması sebebiyle 'gemi çapası' anlamına gelen 'Ankyra' adıyla çıkmış, birçok medeniyete ev sahipliğini yapmış, fetihlere ve savaşlara sahne olmuştur."

"Tarihimize dün olduğu gibi bugün ve yarın da sahip çıkacağız"

Başkan Altınok, Türkler'in Anadolu'ya girişiyle beraber "Engürü" olarak tarih sayfalarında yer alan şehrin "Angara" adını kök itibarıyla, Güneydoğu Sibirya'da Baykal Gölü'ne akan ve Yenisey Nehri'ni besleyen bir nehrin adı olan, Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Özerk Cumhuriyeti içerisinde yoğunlukla soydaşların yaşadığı bir bölgeden, Angara'dan aldığını belirtti.

Milli Mücadele Dönemi sonrası "Cumhuriyetimizin Başkenti" oluşu ile Ankara olarak anılan başkentin, Ahilik ve Seğmenlik geleneklerini daima şerefle taşıdığını, "Oğuz Törelerine" türlü yozlaşmalara rağmen daima bağlı kaldığını ve her devirde yüreğiyle sahip çıktığını ifade eden Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atamızın bize Türk olma onurunu Cumhuriyetimiz'e başkent olarak Angara'yı seçerek yaşatmıştır. Bizler de köklü ve derin tarihimize dün olduğu gibi bugün ve yarın da sahip çıkacağız. Bunu bir onur madalyası olarak taşıyacağız ve halk denen bilgenin söylemiyle sonsuza kadar Angaralı kalacağız. Çünkü Angaralı olmak, Ata'nın izinde dimdik durmak demektir, yokluk ve zorluklar içerisinde umudu yeşertmek ve hedefe yürümek için engel tanımamak, erdem, ahlak, edep ve erkan sahibi olmak demektir. Angaralı olmak boyun eğmemek demektir. Angaralı olmak adam gibi adam olmak demektir. İşte bu sorumlulukla hepimizin sevip sahipleneceğine ve tüm varlığı ile kucaklayacağına inandığım, televizyonumuza ve radyomuza 'Angara TV' ve 'Radyo Angara' adlarını verdik."

"Radyo ve televizyonumuz dünyaya açılan başkent penceresi olacak"

Turgut Altınok, kurulacak radyo ve televizyon kanalının internet üzerinden erişime açılacağını ve özellikle gençlerin bu araçlar üzerinden kendileri ile bağlantı kurabilmesine olanak sağlayacak mobil uygulamaları da barındıracağını belirtti.

TV ve radyo yayın içeriği hakkında da bilgi veren Altınok, şunları kaydetti:

"Biz bilindik, sıradan bir web televizyon ve radyosu kurmuyoruz, daha ötesini hedefliyoruz. Mecralarımız, zengin içerikleri ile sadece Keçiören'e değil Ankara'ya ve dünyaya açılan bir başkent penceresi olacak. Tarihinden, kültürüne, sanatından siyasetine Keçiören ve Ankara'ya ait tüm renkleri ve değerleri izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle buluşturacağız. Asıl önemsediğim, özellikle Ankara'nın ve Keçiören'in kadim tarihimizdeki önemini vurgulayacak tarihi ve kültürel içeriklerdir. Yayınlarımızda asırlardır bizi ayakta tutan Ahilik geleneğini, Milli Mücadelenin simgesi olmuş ve kökleri Oğuz'a dayanan Seymen geleneğini, Kurtuluş Savaşı'nda bu yüce milletin sesi olan kahramanlık efsanemizi anlatırken öz kültürümüzü tozlu raflardan çıkarıp kayıt altına almak adına programlar yapacağız, yaşayan tarihimizi arşivleyeceğiz. Sözün özü, yıllar sonra Angara TV ve Radyo Angara, Anadolu'nun, Ankara'nın ve Keçiören'in hafızası olacak inşallah.

Ömrümüzü adadığımız Turan ülkümüze yakışır bir şekilde Türk dünyamıza yönelik programlarımız da olacak kanallarımızda. Bugün konuştuğumuz kültürel değerlerin tamamı bizim özbeöz ortak tarihimizin ürünü ve ortak yaşantılarımızın izleridir. Yayınlarımızda Türk Dünyasına pencere açarak zaman zaman onların semalarından Anadolu'ya, Ankara'ya ve Keçiören'e zaman zaman da Ankara'dan, Keçiören'den Türkistan coğrafyasına misafir olacağız."

Altınok, yayınlarda her kesimden vatandaşın kendi ilgi alanına ve kendi dünyasına yönelik programlar bulabileceğini bildirdi.

Gençlerin, yaşlıların, hanım ve beylerin, çocukların, dezavantajlı grupların kendilerini ifade edebilecek ve kendilerinden bir şey bulacaklarını aktaran Altınok, "Bu şehir cumhurbaşkanlarının, bakanların, vekillerin ve bürokratların yaşadığı, devlet idaresinin merkezi olmuş bir şehirdir. Bu şehir Cumhuriyetimizin merkezidir. Angara TV ve Radyo Angara hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz