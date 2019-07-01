Anfield's Şampiyonlar Walk Güncelleme
Anfield'deki The Walk Of Champions, kulübün altıncı Avrupa Kupası zaferini göstermek için güncellendi. Duvar şimdi kulübün kazandığı tüm 42 şerefi gösteriyor.
Anfield'deki The Walk Of Champions, kulübün altıncı Avrupa Kupası zaferini göstermek için güncellendi. Duvar şimdi kulübün kazandığı tüm 42 şerefi gösteriyor.
Kaynak: Dugout
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