Anfield'in Kupa Avcısı: Rafa Benitez
02.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:21
Rafa Benitez Liverpool'un başında çok başarılı bir dönem geçirdi. İspanyol teknik adam Liverpool'la Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Benitez'in Liverpool hikayesine birlikte göz atalım.
Rafa Benitez Liverpool'un başında çok başarılı bir dönem geçirdi. İspanyol teknik adam Liverpool'la Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Benitez'in Liverpool hikayesine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout