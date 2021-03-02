Anfield'in Kupa Avcısı: Rafa Benitez

Rafa Benitez Liverpool'un başında çok başarılı bir dönem geçirdi. İspanyol teknik adam Liverpool'la Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Benitez'in Liverpool hikayesine birlikte göz atalım.