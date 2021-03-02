Anfield'in Kupa Avcısı: Rafa Benitez
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anfield'in Kupa Avcısı: Rafa Benitez

02.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:21

Rafa Benitez Liverpool'un başında çok başarılı bir dönem geçirdi. İspanyol teknik adam Liverpool'la Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Benitez'in Liverpool hikayesine birlikte göz atalım.

Rafa Benitez Liverpool'un başında çok başarılı bir dönem geçirdi. İspanyol teknik adam Liverpool'la Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Benitez'in Liverpool hikayesine birlikte göz atalım.

Anfield'in Kupa Avcısı: Rafa Benitez

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren İrem Derici Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Mesut Özil Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anfield'in Kupa Avcısı: Rafa Benitez - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 17:21:34. #1.15#
title