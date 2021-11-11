ANFAŞ ve TUSİD arasında iş birliği protokolü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANFAŞ ve TUSİD arasında iş birliği protokolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ANFAŞ ve TUSİD arasında iş birliği protokolü

Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması Anfaş 32. Uluslararası Hotel Equipment ve Anfaş 28. Uluslararası Food Product fuarları gücünü arttırıyor.

ANTALYA (İHA) - Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması Anfaş 32. Uluslararası Hotel Equipment ve Anfaş 28. Uluslararası Food Product fuarları gücünü arttırıyor. Bu kapsamda Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ ) ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) arasında yeniden iş birliği anlaşması imzalandı.

HORECA sektörünün tüm temsilcilerini aynı anda tek çatı altında buluşturmak amacıyla ANFAŞ, çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan iş ortaklıklarının yanı sıra, yeni bir adım daha atıldı. TUSİD ile yapılan anlaşma doğrultusunda TUSİD üyeleri, özel olarak belirlenen avantajlı imkanlardan yararlanabilecek. Yürütülen tüm bu çalışmalar neticesinde, 18-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Anfaş Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan Anfaş 32. Uluslararası Hotel Equipment ve Anfaş 28. Uluslar arası Food Product fuarlarının her zamankinden fazla katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. - ANTALYA

ANFAŞ ve TUSİD arasında iş birliği protokolü

ANFAŞ ve TUSİD arasında iş birliği protokolü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika | Bakan Dönmez: 'Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) bulunmaktadır.

Son Dakika | Bakan Dönmez: "Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) bulunmaktadır.

 Moody's raporunda Türkiye övgüsü

Moody's raporunda Türkiye övgüsü

 Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' uyarısı: İndirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamak için dikkatli olun

Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamak için dikkatli olun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title