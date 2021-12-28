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Anfaş, HORECA sektörünü buluşturuyor

Anfaş, HORECA sektörünü buluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en büyük HORECA fuarı, Anfaş çatısı altında buluşuyor.

Türkiye'nin en büyük HORECA fuarı, Anfaş çatısı altında buluşuyor.

18-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Anfaş çatısı altında gerçekleştirilecek olan 32. Anfaş Hotel Equipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. Anfaş Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, sektörün daha iyi hizmet sunabilmesi için gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaya hazırlanıyor. Oldukça geniş bir kapsamla gerçekleşecek Türkiye'nin en büyük HORECA Fuarı; 32. Anfaş Hotel Equipment ile endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanları, otel tekstili, mobilya, yatak ve dekorasyon malzemeleri, buklet ve sarf malzeme ekipmanları, aydınlatma ve elektrik malzemeleri, park, bahçe, plaj malzemelerini, 28. Anfaş Food Product ile bakliyat, hububat, baharat, katı ve sıvı yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, katkı malzemeleri, deniz ürünleri, donmuş gıdalar ve içecek sektörlerini aynı çatı altında buluşturacak. - ANTALYA

Anfaş, HORECA sektörünü buluşturuyor

Anfaş, HORECA sektörünü buluşturuyor

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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