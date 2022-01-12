ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı: "Fuarlar bacasız ticarettir"

ANTALYA (İHA) - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu yıl 18 fuar yapmayı planladıklarını belirterek, "Fuarlar bacasız ticarettir. Almanya turizmden kazandığı kadar fuarlardan da kazanıyor. Fuarlarda herkes para kazanıyor, dünyaya açılan kapıdır. Bu bacasız ülke tanıtımıdır. Milli bir sporcu olarak spor ekipmanları fuarının öncülüğünü yaparak Antalya'da büyütmeyi hedefliyoruz. Burayı dünya ticaret fuarı yapma hedefim var" dedi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 18-21 Ocak tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde yapılacak 32. ANFAŞ Hotel Equıpment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 28. Anfaş Food Product-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı eş zamanlı olarak gerçekleştireceklerini belirtti. Bıdı, mutlu olduklarını belirterek, tüm alanları doldurduklarını söyledi. Dolar ve euroda yaşanan artışa da değinen Bıdı, "Masraflarımız çoğaldı, stantlarımızı öncesinden ucuz sattık. Bu fuarı başa baş yaparsak müşterimiz ve katılımcılarımızın kazanımı bizim için önemli. Onlar kazanırsa biz gelecek yıl yine fuarımızı dolduracağız. Fuarlar çok önemlidir. Almanya üzerinden örnek vermek gerekirse 35 yıldır Almanya'da fuarlara katılım gösteriyorum. Fuarlar bir bayram havasıdır. Bir masanın dört ayağı var, bir ayağını Almanya'da fuarlar oluşturuyor. Fuar zamanında 100 euroya kaldığım otele 450 euro ödemek zorunda kaldım. Fuarlarda herkes para kazanıyor. Ülkenin tanıtımına katkı sağlıyor. İhracata açılan kapı diyebiliriz. Yöre esnafı bayram yapıyor. Bizim tarım fuarına 100 bine yakın ziyaretçi geldi" diye konuştu.

"Fuarlar bacasız ticarettir"

Yapılan fuarlar ile dünyayı adeta Antalya'da buluşturduklarını belirten Bıdı, "Ne yazık ki bizim fuarımıza çok fazla destek alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Burası 28 yıl önce yapılmış bir fuar alanıdır. Daha ortaklarımıza kar payı dağıtılmadı. Yatırımcının hem kendisinin kazanması lazım hem de ülkesinin kazanması lazım. Şu ana kadar ülkemiz kazandı, umarım bundan sonra biz de kazanmaya başlarız. Şu an mutluyuz. Fuarlar bacasız ticarettir. Almanya turizmden kazandığı kadar fuarlardan da kazanıyor. Bu bacasız ülke tanıtımıdır. Almanya'da fuar girişi 100 eurodur. Biz burada para almıyoruz. Bunun değerini bilenler biliyor. Yöre insanı bana fuarların ne zaman olacağını soruyor. Bu fuarların çoğalması lazım. Pandeminin yavaş yavaş kalkacağını düşünüyoruz. 18 tane fuarımız olacak. Herkes bunun nasibini alıyor, kazanıyor" dedi.

"Ben 15 yıldır doktora gitmiyorum, ilaç kullanmıyorum"

Pandemiye de alışılması gerektiğini düşündüğünü belirten Bıdı, "Önlemlerimizi alalım, aşımızı olalım. Bu virüsler bugün gelecek yarın gidecek. Sağlıklı olalım. Bunların adı değişiyor. Sağlıklı olan insana bir şey olmaz. Ben 15 yıldır doktora gitmiyorum, ilaç kullanmıyorum. Virüsler bizim akrabamız. Sağlıklı beslenirsek, spor yaparsak onlar bizimle iyi geçiniyor, bizim de iyi geçinmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Kredimizin ertelenmesini istiyoruz"

Geçen yıl yapılan fuarlardan 6 milyon TL ciro yaptıklarını, bunun 5 milyonunu harcadıklarını belirten Bıdı, "Halıyı 6 TL'ye alırken şimdi 25 TL'ye alıyoruz. Stat kurulumu ücretleri üç kat arttı. Gelecek yıl fiyatlarımızı artıracağız. Hep beraber kazanacağız. Biz 6 yıl önce bir yatırım yaptık. Bunun neticesinde 7 milyon euro kredi aldık. Şu ana kadar ödüyorduk, ben kendi cebimden de taksit ödedim. Ocak ayı içerisinde 350 bin euro ödememiz var. Kalkınma Bankamıza dilekçe verdik ertelenmesi için. Kredimizin ertelenmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Milli bir sporcu olarak spor ekipmanları fuarının öncülüğünü yaparak Antalya'da büyütmeyi hedefliyoruz"

ANFAŞ'ta hedeflerini anlatan Bıdı, "Kötü bir zamana denk geldim. Pandemi olmasa bağlantılarım güzeldi. Ben asla pes etmem. Nefes alabiliyorsan asla pes etmeyeceksin. Borçlarımızı ödeyerek, ortaklarımıza kar payı dağıtmak istiyoruz. Ülkeme katkı sağlamak istiyorum. Antalya denildiği zaman başka bir ülke gibi biliniyor. Ülkemizi Antalya çok iyi tanıtıyor. Fuar alanımız ulaşım ağlarına çok yakın. Burayı dünya ticaret fuarı yapma hedefim var. Kalkınmanın bir ayağı da fuarlardan geçiyor. Yurt dışından isimlerle görüşerek ortak bir fuar yapmak istiyoruz. Milli bir sporcu olarak spor ekipmanları fuarının öncülüğünü yaparak bunu Antalya'da büyütmeyi hedefliyoruz. Uluslararası fuar organize etmek kolay değil ama zor da değil. Daha çok destek istiyoruz" dedi. - ANTALYA