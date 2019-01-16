Anfaş 30.hotel Equipment ve 26.food Product Fuarları Açıldı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ. (ANFAŞ) tarafından organize edilen, turizm ve gıda sektörünün Türkiye'deki en büyük buluşma noktası olan 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (30. Hotel Equipment) ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (26. FoodProduct) Expo Center'de açıldı. 435 katılımcının 3 bin 500'ün üzerinde markasını sergileyeceği fuarda 50 bin ziyaretçi ve 45 milyon dolarlık iş hacmi bekleniyor.

Açılışta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2018 yılında Antalya ve Türkiye olarak turizmde rekorlar kırılan bir yıl olduğunu anımsatarak, 2019 yılında da önemli başarılar beklediklerinin altını çizdi.

İki fuarın turizm sektörün gelişmesi, büyümesi ve yeniliklerin yaygınlaşmasında önemli olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Bugüne kadar sektörlere önemli destekler verildi. Eğer pastayı daha çok büyütmek istiyorsak, bu fuarlara daha fazla destek vermek zorundayız. Bazı firmaların destek vermediğini duyunca üzüldüm. Yaptığımız işte büyümek istiyorsak yerli fuarlarımızla büyümeliyiz. Yaptığımızı işin pazarlanması, uluslararası arenaya çıkmasının aracı fuarlardır. Antalya önemli bir fuar merkezi ve önemli markalarımız var. Bu fuarı el birliği ile büyütmek, uluslararası marka haline getirmeliyiz" dedi.

"60 sektöre destek veriyor"

Turizm sektörünün 60 sektöre destek veren, ekonomiyi tabana yayan önemli bir alan olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Otelcinin veya seyahat acentesinin, tur operatörünün para kazandığı yer değil, çiftçimiz, besicimizin de para kazandığı yerdir. Otel ekipmanı üreten de, gıdanın sanayicisi de payını alıyor. Kültür ve Turizm Bakanımız 2023 hedefini 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak revize etti. Hem Antalya hem Türkiye'nin bunu başarma potansiyeli vardır. Bu rakama ulaşabiliriz. Bunun için çalışmamız ve işbirliği yapmamız gerekir" diye konuştu.

Ali Bıdı, tüm katılımcı ve ziyaretçilere başarılı ve kazançlı bir fuar diledi

Eş zamanlı organizasyonun Türkiye'nin en büyük Horeca (Hotel Restoran Cafe) buluşması olduğunu ifade eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Bugün 30'uncu Hotel Equipment ve 26'ıncı Food Product fuarlarımızı 40 bin metrekarelik kapalı alanımızda eş zamanlı olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. Eş zamanlı olarak önemli bir başarı yakalayan fuarlarımız, hotel restoran ve kafe sektörünün Türkiye'deki en büyük buluşmasıdır" dedi.

Fuarın katılımcı ve ziyaretçileri hakkında bilgi veren Bıdı, "Konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektöründen katılım gerçekleştiren toplam 432 firma, 3 bin 500'ün üzerinde markasıyla 4 gün boyunca ürünlerini sergileyecektir" diye konuştu.

"36 ülkeden 50 bin profesyonel ziyaretçi"

Özellikle yurt dışı pazarında çalışmaların yeni ihracat hedeflerine yönelik planlandığını söyleyen Ali Bıdı, "Sektörün tüm profesyonellerinin akın ettiği fuarlarımıza bu yıl; yurt içinde 7 bölgeden, yurt dışında 36 ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kosova, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suriye, Tayvan, Ukrayna, Umman ve Ürdün olmak üzere 36 ülkeden binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ve alım heyetlerini katılımcılarımızla bir araya getiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ANFAŞ fuarları Türkiye'nin fuarlarıdır"

Fuarlarda turizmciler başta olmak üzere sektörün 2019 öncesi tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini vurgulayan Bıdı, yurt dışından getirilecek alım heyetleri ve katılımcılar arasında ticaret köprüsü kurulacağını ifade etti.

Bıdı "36 ülkeden getireceğimiz alım heyetleriyle katılımcılarımız arasında en az 45 milyon dolarlık ticaret hacminin oluşmasını bekliyoruz. Bizler ANFAŞ olarak Türkiye fuarcılığını geliştirmeye, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya, kentimizin ekonomisini canlandırmaya bugün olduğu gibi devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi ANFAŞ fuarları bizlerin değil, tüm Türkiye'nin fuarlarıdır. ANFAŞ fuarları kazandıkça Antalya; Antalya kazandıkça ülkemiz kazanmaya devam edecektir" dedi.

Turizm ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında bir araya getiren iki dev fuarın açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı,Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Karaloğlu stantları gezdi

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, fuar alanındaki stantları gezdi. Yerli üretim yapan firmaları tebrik eden Karaloğlu, özellikle otomatik olarak açılan gölgelik projesini çok beğendi. Karaloğlu, yine yerli üretim olan elektrikli fayton ve küçük araçları da yakından inceledi. Karaloğlu, havlu katlama makinesine, iki çeşit havlu vererek katlama işlemi yaptı.

Antalya Expo Center'da 19 Ocak'a kadar açık kalacak olan fuara sektör temsilcilerinin ilk günden büyük ilgi gösterdiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA