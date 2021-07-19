ANFA'dan çiçek üreticilerine destek
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ANFA'dan çiçek üreticilerine destek

ANFA'dan çiçek üreticilerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiçek üreticilerine yeni bir destek projesini başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiçek üreticilerine yeni bir destek projesini başlattı. Daha önce yazlık çiçek için sözleşmeli üreticilik modeline geçen ANFA Genel Müdürlüğü, kışlık çiçek ihtiyacı için de üreticilerle sözleşme imzaladı.

Ankaralı üreticileri üretime teşvik etmek için daha önce tohum desteğinden gübre dağıtımına kadar pek çok alanda destek

veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te "sözleşmeli üretim" modelini hayata geçirdi. Daha önce yazlık çiçek ihtiyacı için 22 çiçek üreticisiyle sözleşme imzalayan ANFA Genel Müdürlüğü, bu kez kışlık çiçek ihtiyacı için 33 yerli üreticiyle sözleşme imzaladı. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, 33 çiçek üreticisiyle bir araya gelerek, yaz ayları için Ankaralı çiçek üreticileriyle başlatılan sözleşmeli üretim modelinin kışlık çiçek ihtiyacı için de uygulanacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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