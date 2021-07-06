ANFA, Başkent'i zenginleştirecek iki önemli proje için ihaleye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara'ya kazandıracağı iki yeni proje için düğmeye bastı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara'ya kazandıracağı iki yeni proje için düğmeye bastı. Kendi çiçeğini üretmek amacıyla sera tesisleri kurmak için harekete geçen ANFA Genel Müdürlüğü, Temelli Göleti'nin yanına dinlenme alanı kurulması için de çalışmalara başladı. Her iki proje için 9 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e renk katacak ve güzelleştirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Başkentlilerin nefes alabileceği mevcut alanlar başta olmak üzere yeşil alanların sayısını artırmayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, Ankara'ya kazandıracağı iki yeni proje için harekete geçti. Bir yandan kent ekonomisini canlandıracak projelere ağırlık veren ANFA Genel Müdürlüğü şimdi de "Üretim Amaçlı Sera Tesisi Kurulum Malzemesi Temini ve Kurulumu İşi" ile "Temelli Dinlenme Alanı Bakım, Onarım, Yenileme İşi" için 9 Temmuz 2021 tarihinde ihaleye çıkacak.

İlk sera Beypazarı'na kurulacak

ANFA Genel Müdürlüğü Ankaralı üreticilerden sözleşmeli olarak aldığı çiçeklere ek olarak kendi bitki ve çiçeğini üretmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda yeni seralar kurarak bu sistemi yaygınlaştırmayı ve maliyetleri azaltmayı hedefleyen ANFA, ilk sera tesisini Beypazarı İlçesi Çakıloba Mahallesi'nde kurmayı planlıyor. Altınpark ANFA İhale Salonu'nda 9 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da yapılacak ihale sonrasında üretilecek rengarenk çiçeklerle Ankara'nın dört bir yanı süslenecek.

Temelli Ankaralılar için yeni nefes alanı olacak

Mevcut ve atıl durumdaki yeşil alanları yeniden düzenleyerek Başkentlilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların aileleri ve arkadaşları ile rahatlıkla vakit geçirebilmeleri ve şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzak kalabilmeleri için yeni dinlenme alanları yapacak. Dinlenme alanlarında betonarme binalar yerine yeşil alanları genişleten Büyükşehir Belediyesi; Temelli Göleti'nde park yapımı için de düğmeye bastı. Gölete yakın yapılan parkta yetişkin ağaçlar, rengarenk çiçeklerle çim alanlarına ağırlık verilmesi amaçlanırken, yaklaşık 900 dönümlük alan Ankaralılara yeni nefes alabilecekleri bir alan olacak. "Temelli Dinlenme Alanı Bakım, Onarım, Yenileme İşi" ihalesi 9 Temmuz Cuma günü saat 10.30'da ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Her iki ihale aynı gün canlı yayınlanacak

Aynı gün açık artırma yöntemiyle düzenlenecek ihaleler, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İhaleye katılmak isteyenler ihaleler hakkında detaylı bilgilere www.anfa.com.tr adresinden ulaşabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı