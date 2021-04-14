ANFA 40 taşınmazı kiraya veriyor
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ANFA 40 taşınmazı kiraya veriyor

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ANFA 40 taşınmazı kiraya veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, 40 taşınmazı kiraya verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, 40 taşınmazı kiraya verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında yer alan çay bahçesi, futbol, basketbol ve halı saha, kafe, büfe ve dükkanları ihale yoluyla kiraya verecek. ANFA Genel Müdürlüğü, Kuzey Yıldızı Alanı'nda 20, Harikalar Diyarı Alanı'nda 8, Mogan Gölü Alanı'nda ise 5 iş yeri başta olmak üzere Anafartalar Çarşısı, Kocabeyoğlu Pasajı, Bahçelievler Semt Hali, Hacıbayram Mahallesi, Pursaklar Avrupa Birliği Park Alanı, Dikmen 1. Etap ile Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan gayrimenkuller için 15 ve 16 Nisan tarihlerinde kiralama ihalesine çıkacak.

İş yerlerini kiralamak için talepte bulunan istekliler, ihale dokümanını ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi Satınalma Müdürlüğüne gelerek inceleyebilecek. - ANKARA

ANFA 40 taşınmazı kiraya veriyor
ANFA 40 taşınmazı kiraya veriyor
ANFA 40 taşınmazı kiraya veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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