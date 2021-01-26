Anex Tour, Soçi turlarını satışa açtı
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Anex Tour, Soçi turlarını satışa açtı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Anex Tour, Soçi turlarını satışa açtı

Anex Tour, Soçi'de 2021 yaz sezonu için tur satışlarının başladığını duyurdu. Tur operatörü, altı şehirden Soçi'ye uçmayı planlıyor.

Anex Tour, Soçi'de 2021 yaz sezonu için tur satışlarının başladığını duyurdu. Tur operatörü, altı şehirden Soçi'ye uçmayı planlıyor.

Anex Tour, 2021 yaz sezonu için Soçi paket tur satışını açtı. Uçuş programı Mart ayı sonundan Ekim ayı başına kadar gerçekleştirilecek. Azur Air, başta Moskova olmak üzere St. Petersburg, Yekaterinburg, Samara, Kazan ve Ufa'dan Soçi'ye uçacak.

Kaynak: Tourism Today

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